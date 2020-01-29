Протасов: Неужели тренерский штаб Андрея Шевченко не заслужил, чтобы к его пожеланиям прислушались?

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов выразил удивление реакции некоторых футбольных функционеров относительно корректировки календаря чемпионата Украины.

"Я хочу поблагодарить клубы УПЛ за поддержку просьбы тренерского штаба национальной сборной Украины по корректировке календаря чемпионата. В то же время меня удивило возмущение отдельных тренеров и функционеров по этому поводу.

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Мы вышли на Евро, сборная впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за год. Неужели тренерский штаб Андрея Шевченко не заслужил, чтобы к его пожеланиям прислушались? К тому же перенос поединков в интересах сборной или отдельных клубов, играющих в еврокубках, – не такое уж неординарное событие для нашего чемпионата. Совсем недавно это вообще было обычным делом.

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И еще один интересный момент. Как известно, сборная Украины в четвертый раз примет участие в финальном турнире, и в предыдущие годы чемпионат Украины из-за этого заканчивался даже раньше, чем сейчас. В 2006 году последние матчи чемпионата были сыграны 14 мая, в 2012-м – 10 мая, в 2016-м – 15 мая. И если тогда это считалось вполне нормальным, то сейчас нас почему-то попытались обвинить чуть ли не в мошенничестве.

Давайте лучше приложим максимум усилий, чтобы тренерский штаб сборной имел все необходимое для выполнения программы подготовки к Евро-2020, и пожелаем нашей команде удачного выступления на чемпионате Европы!", – сказал Протасов в комментарии официальному сайту УАФ.

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