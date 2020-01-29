Протасов: Невже тренерський штаб Андрія Шевченка не заслужив, аби до його побажань прислухалися?

Перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов висловив здивування відносно реакції деяких футбольних функціонерів щодо коригування календаря чемпіонату України.

"Я хочу подякувати клубам УПЛ за підтримку прохання тренерського штабу національної збірної України щодо коригування календаря чемпіонату. Водночас мене здивувало обурення окремих тренерів і функціонерів із цього приводу.

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Ми вийшли на Євро, збірна вперше у своїй історії не програла жодного матчу за рік. Невже тренерський штаб Андрія Шевченка не заслужив, аби до його побажань прислухалися? До того ж перенесення поєдинків в інтересах збірної або окремих клубів, що грають в єврокубках, – не така вже неординарна подія для нашого чемпіонату. Зовсім недавно це взагалі було звичайною справою.

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І ще один цікавий момент. Як відомо, збірна України вчетверте візьме участь у фінальному турнірі, і в попередні роки чемпіонат України через це закінчувався навіть раніше, ніж зараз. У 2006 році останні матчі чемпіонату були зіграні 14 травня, у 2012-му – 10 травня, у 2016-му – 15 травня. І якщо тоді це вважалося цілком нормальним, то зараз нас чомусь спробували звинуватити мало не в шахрайстві.

Давайте краще докладемо максимум зусиль, щоб тренерський штаб збірної мав усе необхідне для виконання програми підготовки до Євро-2020, і побажаємо нашій команді вдалого виступу на чемпіонаті Європи!", – сказав Протасов у коментарі офіційному сайту УАФ.

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