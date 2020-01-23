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Большинство клубов УПЛ поддержали смену календаря – последнее слово за исполкомом УАФ

18:43 179 Читати українською
Большинство клубов УПЛ поддержали смену календаря – последнее слово за исполкомом УАФ
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига и Кубок Украины может завершиться раньше для лучшей подготовки команды Шевченка к Евро-2020.

Большинство клубов согласились на смещение туров и перенос четвертьфиналов и полуфиналов Кубка Украины, поделился исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Tribuna.

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Отмечается, что они поддержали вариант, чтобы регулярный чемпионат закончился 16 мая, после чего должен пройти плей-офф за выход в Лигу Европы. По информации издания, Динамо, Заря и Мариуполь остались недовольными результатами голосования.

Добавим, что УАФ и УПЛ хотят отправить команды в отпуск раньше, чем было договорено сначала по просьбе Андрея Шевченко раньше начать подготовку сборной Украины к Евро-2020. Кроме того, планируется изменить календарь матчей.

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