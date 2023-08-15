"Я и тебя прошу, и вообще всех людей: чем меньше вы ожидаете от какого-то события чего-то особенного, тем больше шанс, что это событие будет особенным. Потому что если это событие не станет особенным – вы расстроитесь, а если станет – наоборот, будете веселые.

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Поэтому я всегда советую людям поменьше ожидать чего-то особенного от чего вообще. Я просто вас уверяю: не переживайте, все под контролем. Все будет в свое время и все будет хорошо. Если вы во мне сомневаетесь – не сомневайтесь. Просто имейте терпение и имейте веру – как в меня, так и вообще в людей, в наших воинов, в Украину", – сказал Мудрик в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, Челси стартовал в новом сезоне АПЛ матчем против Ливерпуля, который подопечные Почеттино завершили ничейным результатом (1:1). Во втором туре Мудрик и Ко сыграют против Вест Хэма.

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