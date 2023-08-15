"Я і тебе (звертається до Бебеха – прим.) прошу, і взагалі всіх людей: чим менше ви очікуєте від якоїсь події чогось особливого, тим більший шанс, що ця подія буде особливою. Тому що якщо ця подія не стане особливою – ви засмутитеся, а якщо стане – навпаки, будете веселі.

Мудрик отримував смертельні погрози від фанатів Арсенала: "Що я їм зробив?"

Тому я завжди раджу людям менше очікувати чогось особливого від чогось взагалі. Я просто вас запевняю: не переживайте, все під контролем. Все буде у свій час і все буде гаразд. Якщо ви в мені сумніваєтеся – не сумнівайтеся. Просто майте терпіння і майте віру – як в мене, так і взагалі в людей, в наших воїнів, в Україну", – сказав Мудрик в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Челсі стартував у новому сезоні АПЛ матчем проти Ліверпуля, який підопічні Почеттіно завершили нічийним результатом (1:1). У другому турі Мудрик і Ко зіграють проти Вест Хема.

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