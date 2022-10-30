– Почему мало игрового времени получают новички команды?

– Как молодые игроки, они должны расти благодаря тренировкам и играм. Когда я почувствую, что они готовы и могут помочь команде, дам им шанс в основном составе. То же касается и Самбы Диалло.

Когда игрок приходит в команду в последний день трансферного окна, и нет возможности определить его потенциал в контрольных играх, таким футболистам трудно себя проявить. Как и тренеру – сложно их оценить. Нужно время, чтобы понять и узнать друг друга. Нельзя проводить эксперименты во время игры.

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– В чем, по вашему мнению, состоит феномен Буяльского, демонстрирующего фантастический футбол в Динамо, но в сборную он не вызывается?

– Каждый тренер приглашает игроков в сборную, придерживаясь своей философии и видения игры. Не думаю, что Петраков не вызывает Буяльского в ущерб себе. Виталий – отличный игрок, с высоким футбольным интеллектом и большим опытом. Возможно, сейчас не лучший период и у него, и у команды, но сегодняшняя игра еще раз показала, насколько важно присутствие Буяльского на поле.

– Динамо сегодня провело лучший матч в сезоне – команда выглядела агрессивно, высоко прессинговала, создавала моменты благодаря ошибкам соперника. Что мешало демонстрировать такой футбол раньше?

– Я просил игроков начать с чистого листа, забыть о еврокубковых играх и всех трудностях. В Лиге Европы у нас сильная группа: Фенербахче идет на первом месте в чемпионате, Ренн борется за вторую позицию. Но мы – профессионалы, и должны вернуться к игре, которую показывали, ведь от нас ждут результата и хорошей игры. Поэтому просил ребят переступить через проблеы и выглядеть сегодня по-другому.

У нас были ошибки, связанные с логистикой: наверное, лучше было остаться в Лодзе и продолжать подготовку там, чтобы меньше переезжать. Мы играли на равных в проигранном матче с Бенфикой – сейчас эта команда демонстрирует очень высокий уровень и громит всех в чемпионате. Мы верили, что сможем одолеть Бенфику в квалификации Лиги чемпионов, и это поражение сбило нас с толку. Думаю, что наш спад в значительной степени был связан именно с вылетом из Лиги чемпионов.

Хочется надеяться, что проблемы останутся позади. Мы неплохо смотрелись во всех играх, контролировали мяч. Но то, какие "подарки" мы делали соперникам в Лиге Европы, только прибавляли негатива. Допущенные ошибки били по команде психологически, приводили к отсутствию концентрации в игровых моментах. Трудно справиться, когда ты ждешь поддержки и помощи, а получаешь только критику. Я просил игроков прислушаться к моим оценкам, а не к оценкам прессы, – приводит слова Луческу пресс-служба Динамо.

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