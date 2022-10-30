Подопечные Вернидуба неплохо провели старт встречи, но дважды провалились в середине тайма. Ванат накрутил защитников и влепил под перекладину, а через несколько минут выступил ассистентом для Буяльского. Перед свистком на перерыв Дебелко удалось отквитать хотя бы один мяч – 2:1.

Динамо обыграло Кривбасс, наказав за ужасающие ошибки – Ванат и Буяльский сделали результат за бледного Цыганкова

На 57-й минуте Дибанго "привез" пенальти, подцепив Цыганкова. Сам пострадавший подошел к "точке" и проиграл дуэль Сарнавскому. Впрочем, это не помешало Динамо удержать победу. Более того, вскоре Буяльский оформил дубль благодаря передаче Караваева и остроумному пропусканию Ваната.