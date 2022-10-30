Динамо на неделе набрало первые очки в Лиге Европы и получило немного позитива на фоне общей игровой депрессии. Кривбасс также подходил к поединку с улучшенным настроением – в прошлый уик-энд команда Юрия Вернидуба набрала первые очки в УПЛ, переиграв Ингулец.

Динамо – Кривбасс – 3:1 – видео голов и обзор матча

Кривбасс старался сыграть солидно

Кривбасс в последнее время добавил в игровом плане. С Динамо криворожцы пытались играть с позиции силы. Понравился осмысленный выход из обороны: парни Вернидуба начинали розыгрыши через короткий пас, вытягивали соперников в прессинг, а затем дальними передачами искали партнеров. Так Кривбасс отрезал несколько игроков Динамо и получал преимущество на чужой половине.

Гости имели идею в игре, давили на левый фланг Динамо, где вышел непрофильный Караваев. Удалось организовать ряд неплохих атак, был острый удар Банады, который оборона Киева заблокировала. Акцент на эту бровку сработал перед перерывом, когда Семенов забросил на Якимца, тот прострелил, а Дебелко забил в пустые ворота. Попов традиционно не успел прочесть эпизод, а Забарный уже не имел шансов спасти.

Дебелко отличился одним голом, а мог оформить и хет-трик. В начале второго тайма он получил супершанс после кросса с правого фланга, но пробил в Нещерета. Также был отличный шанс на угловом – удар Романа головой полетел в штангу. Кривбасс неплохо показал себя в атаке, что вселяет оптимизм. Дебелко отлично вписался в игру команды.

Футболисты подставляют Вернидуба

Вот только Кривбасс пропускал простые голы. После очень грубых индивидуальных ошибок (потом такие же были во втором тайме). Уровень футболистов не позволяет играть в комбинационный футбол.

Семенов отдал неточный пас через центр прямо на Сидорчука. Капитан Динамо сыграл на перехвате и бросил в прорыв Ваната, а тот качнул двух соперников и здорово положил правой.

Минуту спустя Татарков отдал небрежный пас назад на собственной половине – Буяльский подхватил мяч, обыгрался с Ванатом и удвоил преимущество Динамо. Вернидуб расстроился и снял Татаркова еще до перерыва.

Ванат и Буяльский сделали игру

Динамо час игрового времени жило исключительно на подарках Кривбасса. Киевляне почти ничего не создавали в позиционных атаках – можно вспомнить разве что дальние удары Гармаша. Однако "бело-синие" включились на 15 минут и закрыли матч. Самые сложные задачи для чужой защиты привычно ставил Буяльский. Очень гармонично в атаке смотрится Ванат.

Цыганков был незаметен на поле, но затем благодаря пасу Буяльского заработал пенальти (сфолил Дибанго). Виктор подошел к 11-метровой отметке и не сумел переиграть голкипера. Помогли герои, у которых формируется хорошее игровое взаимопонимание. Буквально в следующей атаке Ванат и Буяльский создали третий гол. Ванат хитро пропустил пас Караваева и тем самым вывел Буяльского один на один с голкипером.

Динамо набрало 13 очков и поднялось на 7 место в УПЛ. Кривбасс с 6 баллами остался на 13 строчке в турнирной таблице.

Золотая жила Динамо, сравнение с Роналду и страшная статистика – Луческу идет против всех, а Суркис тонко угрожает