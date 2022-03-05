Действующий народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич уже оказался на свободе после резонансного задержания.

Пресс-служба Нестора Шуфрича в Facebook сообщила о том, что народного депутата освободили из-под стражи и добавила его фотографию на фоне Киево-Печерской Лавры.

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Шуфрич объяснил, что он якобы сделал селфи, чтобы показать, что находится в Киеве. Однако оказалось, что случайно сделал это возле блокпоста. Терроборона и Нацполиция проверили фото, а утром Нестора вывезли в специально оговоренное место. Фотография на фоне Лавры была также согласована.

Напомним, вчера Шуфрич был задержан, когда депутат якобы фотографировал позиции украинских военных. Нестор был президентом закарпатской Говерлы, которая прекратила свое существование в 2016 году. С 2012 года вице-президентом клуба был его сын Александр.

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