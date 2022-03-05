Чинний народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич вже опинився на свободі після свого резонансного затримання.

Прес-служба Нестора Шуфрича у Facebook повідомила про те, що народного депутата звільнили з-під варти та додала його світлину на фоні Києво-Печерської Лаври.

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Шуфрич пояснив, що він начебто зробив селфі, аби показати, що перебуває у Києві. Проте, виявилось, що випадково зробив це біля блокпосту. Тероборона та Нацполіція перевірила фото, а вранці Нестора вивезли у спеціально обумовлене місце. Світлина на фоні Лаври також була погоджена.

Нагадаємо, вчора Шуфрича затримали, коли депутат начебто фотографував позиції українських військових. Додамо, що Нестор був президентом закарпатської Говерли, яка припинила своє існування у 2016 році. З 2012 року віце-президентом клубу був його син, Олександр.

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