Валенсия обыграла Осасуну (1:0) в 31 туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

“Летучие мыши” имели прекрасную возможность выйти вперед на 14 минуте матча. Голкипер Осасуны неудачно сыграл на выходе, Уго Дуро обыграл защитника, но почему-то забыл пробить в пустые ворота.

Валенсия без Яремчука удержала победу над Осасуной – пенальти в добавленное время, "летучие мыши" в шаге от зоны еврокубков

Все же Валенсия открыла счет позже. Алмейда стал автором гола. Осасуна могла получить ничью в матче уже в компенсированное время. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота "летучих мышей". К отметке подошел Будимир, но пробил слишком не удачно.

Валенсия находится на седьмой строчке с 47 баллами. Осасуна расположилась на 11 месте с 39 очками в своем активе.

Напомним Будимир ведет борьбу с Артемом Довбыком за звание лучшего бомбардира чемпионата Испании. У игрока Осасуны 16 голов, а у украинца – 17 мячей.