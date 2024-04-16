Валенсія обіграла Осасуну (1:0) у 31 турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Кажани" мали прекрасну нагоду вийти вперед на 14 хвилині матчу. Голкіпер Осасуни невдало зіграв на виході, Уго Дуро обіграв захисника, але чомусь забув пробити у пусті ворота.

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Все ж Валенсія відкрила рахунок згодом. Алмейда став автором гола. Осасуна могла отримати нічию в матчі вже в компенсований час. Арбітр зустрічі призначив пенальті у ворота "кажанів". До позначки підійшов Будімір, але пробив занадто не вдало.

Валенсія перебуває на сьомій сходинці з 47 балами. Осасуна розташувалася на 11 місці з 39 очками у своєму активі.

Нагадаємо Будімір веде боротьбу з Артемом Довбиком за звання найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії. У гравця Осасуни 16 голів, а в українця – 17 м'ячів.