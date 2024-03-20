В среду утром испанская полиция провела рейд в штаб-квартире RFEF. Как информирует Relevo, одной из их целей был бывший президент Луис Рубиалес, который в прошлом году ушел в отставку с поста президента организации после скандала с участием Дженни Эрмосо на женском чемпионате мира.

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Рубиалес, чей дом в Гранаде подвергся обыску со стороны полиции, избежал предполагаемого ареста, поскольку в настоящее время находится в Доминиканской Республике. Гражданская гвардия Испании, отвечающая за нынешнее расследование, считает, что 46-летний Рубиалес отмывает деньги в карибском островном государстве.

Гражданская гвардия Испании считает, что Луис Рубиалес отмывал деньги, которые он получил от комиссионных за "переезд" Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию.

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