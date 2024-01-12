Полузащитница сборной Испании Дженни Эрмосо рассказала, что скрывалось за первым в истории титулом чемпиона мира.

"Перед сном нам приходилось оставлять дверь открытой и ждать, пока вечером зайдет тренер (Хорхе Вильда) и решит поговорить с нами. Он говорил, что это единственная возможность пообщаться с нами лично. Между стуком в дверь первых игроков и последних кто-то мог и заснуть.

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Еще одна проблема возникала, когда мы выходили в магазины. Вильда всегда ждал нас и расспрашивал, что в наших сумках", – приводит слова Эрмосо Marca.

Напомним, летом прошлого года Испания впервые стала чемпионом мира среди женщин, но церемония награждения привела к настоящей революции. Президент Федерации Луис Рубиалес без разрешения расцеловал Эрмосо и вскоре лишился всех своих должностей. Главный тренер Вильда тоже не задержался и сейчас возглавляет сборную Марокко.

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