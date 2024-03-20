Екс-президента Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїса Рубіалеса підозрюють у неправомірній вигоді за рішення перенести розіграш Суперкубка Іспанії в Саудівську Аравію.

У середу вранці іспанська поліція провела рейд у штаб-квартирі RFEF. Як інформує Relevo, однією з їхніх цілей був колишній президент Луїс Рубіалес, який торік пішов у відставку з посади президента організації після скандалу за участю Дженні Ермосо на жіночому чемпіонаті світу.

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Рубіалес, чий будинок у Гранаді зазнав обшуку з боку поліції, уникнув передбачуваного арешту, оскільки наразі перебуває в Домініканській Республіці. Цивільна гвардія Іспанії, що відповідає за нинішнє розслідування, вважає, що 46-річний Рубіалес відмиває гроші в карибській острівній державі.

Цивільна гвардія Іспанії вважає, що Луїс Рубіалес відмивав гроші, які він отримав від комісійних за "переїзд" Суперкубка Іспанії до Саудівської Аравії.

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