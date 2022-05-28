"Проклятая страна террористов": Зинченко отреагировал на убийство россиянами 5-месячного мальчика и его отца
Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко не перестает удивляться жестокости оккупантов.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не остался в стороне от очередного зверства рашистов. 25-летний футболист выложил на своей странице в социальной сети Instagram фото 5-месячного мальчика, погибшего 26 мая вместе со своим отцом во время обстрела Харькова.
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"Проклятая страна террористов", – подписал фото Зинченко.
Напомним, во время очередной воздушной атаки по мирным кварталам города пострадала молодая семья. Мужчина скончался на месте, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские обнаружили тело ребенка – малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда.
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