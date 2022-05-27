"Я – клаустрофоб, для меня сидеть в замкнутом пространстве – это очень большой стресс. Меня пугали, что могут дать от 3-15 суток до 10 лет или даже больше. Во-первых, это потому, что мы отказались судить их футбольные матчи, а второе – я отстаивала позицию нашей страны. Я была и есть за Украину. Девятого мая я вышла в голубо-желтой майке с флагом. Наверное, без футбола мне не хватало адреналина, хотелось как-то показать.

Было очень страшно. Выходишь из дома и не понимаешь, что может быть. Ты удаляешь все СМС и фото, потому что боишься, что кто-нибудь придет к тебе и посмотрит какую-то информацию. Но я такой человек, что ничего не удаляю. Что у меня было с начала войны, то у меня осталось. Возможно, это произошло потому, что они что-то у меня нашли.

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Сейчас в Новой Каховке остались, наверное, единицы патриотов, но они молчат, знают, как это может закончиться. Я очень волнуюсь за свой город. Там сейчас спокойно, не бомбят и не стреляют, но происходит непонятно что. Ты должен бояться, сидеть дома и не выходить на улицу. А если и выходить, то без телефона или удалив все СМС и соцсети. Потому что тебя могут где-нибудь ждать. Не могу это передать словами. Сейчас там много коллаборантов, которые перешли на их сторону.

Я надеюсь только на лучшее, верю в нашу силу, победу и ВСУ. Это может быть не так быстро, это может быть через месяц, два, три, четыре, но я знаю, что все это будет Украина, потому что нас никто не оставит", – сказала Петрова в комментарии Футбол NEWS.

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