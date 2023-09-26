Функционер, ранее работавший в Тоттенхеме, Челси, Вест Хэме, Фулхэме и других клубах, в Уимблдоне не продержался даже год. Дэнни Маклин не смог наладить сотрудничество с руководительницей фан-службы и продажи билетов Ребекки Маркхэм, регулярно унижая коллегу.

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Поведение Маклина заинтересовало службу безопасности Уимблдона. В кабинете руководителя установили прослушивающий аппарат, который и записал оскорбительные реплики. "Никогда не хотел кого-то убить, но я хотел бы убить ее. Проклятая с*ка! Я бы хотел выбросить ее из проклятого окна... Я хочу ее убить... Я ненавижу ее... Проклятая шлюха", – кричал функционер. Уимблдон отреагировал, немедленно уволив своего генерального директора.

"Мы стремимся быть ответственным, инклюзивным и современным клубом, который принадлежит болельщикам (75% акций клуба принадлежат болельщикам). Мы очень серьезно относимся к своему обязательству действовать правильно и подавать пример. Наша обязанность заботиться о сотрудниках и болельщиках.

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Такое поведение недопустимо. Как только нам становится известно о проблеме, мы действуем должным образом в соответствии с нашими обязанностями и ценностями, чтобы быстро ее решить. По юридическим причинам мы не можем сказать больше", – говорится в заявлении пресс-службы Уимблдона.