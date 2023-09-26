Функціонер, який раніше працював у Тоттенхемі, Челсі, Вест Хемі, Фулхемі та інших клубах, у Вімблдоні не протримався навіть рік. Денні Маклін не зміг налагодити співпрацю з керівницею фан-служби та продажу квитків Ребекки Маркхем, регулярно принижуючи колегу.

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Поведінка Макліна зацікавила службу безпики Вімблдона. У кабінеті керівника встановили апарат для прослуховування, який і записав образливі репліки. "Ніколи не хотів когось убити, але я хотів би вбити її. Проклята с*ка! Я б хотів викинути її з клятого вікна... Я хочу її вбити... Я ненавиджу її... Клята повія", – кричав функціонер. Вімблдон відреагував, негайно звільнивши свого генерального директора.

"Ми прагнемо бути відповідальним, інклюзивним і сучасним клубом, який належить уболівальникам (75% акцій Вімблдона належать уболівальникам). Ми дуже серйозно ставимося до свого зобов’язання діяти правильно та подавати приклад. Наш обов'язок піклуватися про співробітників і вболівальників.

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Така поведінка не припустима. Як тільки нам стає відомо про проблему, ми діємо належним чином відповідно до наших обов’язків і цінностей, щоб швидко її вирішити. З юридичних причин ми не можемо сказати більше", – йдеться у заяві прес-служби Вімблдона.