Функционер во время награждения на женском ЧМ-2023 поцеловал футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо. Это запустило волну обвинений в адрес Рубиалеса, которому пришлось уйти со своих должностей.

Рубиалес – о скандале с поцелуем: "Это имело такое же значение, как поцелуй одной из моих дочерей"

Впрочем, бурные события сказались не только на профессиональной жизни. Бывший глава RFEF также вынужден продать свою квартиру в центре Мадрида, сообщает Record. Это элитная недвижимость, оцениваемая примерно в 1,5 миллиона евро.

Оставшись без зарплаты президента Федерации (650 тысяч евро в год) и выплат от УЕФА (250 тысяч евро ежегодно), Рубиалес не может выплачивать ипотеку за это жилье. К тому же футбольный экс-чиновник должен платить алименты бывшей жене. Также испанец якобы устал, что журналисты каждый день ждут его под дверью дома.