"Это будет особенный матч. Увидев результаты жеребьевки, я был в восторге. Встретиться с Маккаби, посетить родную страну, увидеть друзей – это просто невероятно.

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Маккаби поддерживает вся моя семья, даже бабушка с дедушкой, все – мама, дядя, братья. Было много шуток, они говорили: "И что теперь делать? За кого болеть?". Они знают, что Шахтер сильнее Маккаби, поэтому просили меня пройти дальше, но без разгрома, не унижать соперника. Конечно, надеются, что я забью.

В свое время я мог оказаться в Тель-Авиве. Маккаби хотел меня забрать. Это клуб номер один в стране, моя семья тоже хотела, чтобы я переехал, ведь это было бы осуществлением их мечты, но я не захотел. У меня были отличные условия в Петах-Тикве и абсолютная поддержка.

Настоящая сила Маккаби в центре поля. Перетц, Глазер – они могут создать проблемы. А самый опасный игрок – Ионатан Коэн. Он одинаково классно забивает и ассистирует.

С Карзевым и Альмогом я прошел путь от юниорской команды в сборную. Сразу после жеребьевки мы обменялись шутками. Все сразу начали писать об обмене футболками после матча. Будет немного странно играть не с ними, а против них.

Я хочу, чтобы мы продемонстрировали всю свою силу. Сейчас в Израиле все знают Шахтер, все следят за Шахтером, его успехами в еврокубках, так что мы должны показать на что действительно способны", – сказал Соломон в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Шахтер встретится с израильским клубом в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок команда Луиша Каштру проведет 18 февраля на выезде, ответный – через неделю, 25 февраля.

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