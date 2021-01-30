"Це буде особливий матч. Побачивши результати жеребкування, я був у захваті. Зустрітися з Маккабі, відвідати рідну країну, побачити друзів – це просто неймовірно.

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Маккабі підтримує вся моя сім'я, навіть бабуся з дідусем, всі – мама, дядько, брати. Було багато жартів, вони казали: "І що тепер робити? За кого вболівати?". Вони також знають, що Шахтар сильніший за Маккабі, тому просили мене пройти далі, але без розгрому, не принижувати суперника. Звичайно, сподіваються, що я заб'ю.

Свого часу я міг опинитися в Тель-Авіві. Маккабі хотів мене забрати. Це клуб номер один в країні, моя сім'я теж хотіла, щоб я переїхав, адже це було б здійсненням їхніх мрії, але я не захотів. У мене були чудові умови в Петах-Тіква і абсолютна підтримка.

Справжня сила Маккабі в центрі поля. Перетц, Глазер – вони можуть створити проблеми. А найнебезпечніший гравець – Йонатан Коен. Він однаково класно забиває і асистує.

З Карзевим і Альмогом я пройшов шлях від юніорської команди до національної збірної. Відразу після жеребкування ми обмінялися жартами. Всі відразу почали писати про обмін футболками після матчу. Буде трохи дивно грати не з ними, а проти них.

Я хочу, щоб ми продемонстрували всю свою силу. Зараз в Ізраїлі всі знають Шахтар, всі стежать за Шахтарем, його успіхами в єврокубках, так що ми повинні показати на що дійсно здатні", – сказав Соломон у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з ізраїльським клубом в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок команда Луїша Каштру проведе 18 лютого на виїзді, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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