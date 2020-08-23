"ПроФутбол" ушел на вынужденные каникулы – "1+1 media" озвучили причину

"1+1 media сообщает о временных изменениях в программной сетке телеканала УНИАН ТВ. До конца августа программа "ПроФутбол" идет на творческие каникулы. О времени и дате выхода "ПроФутбол" в сентябре мы сообщим почетателям программы в анонсах.

Программа Профутбол рисковала прекратить существование – пришлось пойти на радикальное решение

Напомним, сейчас медиагруппа 1+1 находится в процессе переговоров о сотрудничестве с существующими и потенциальными партнерами среди футбольных клубов. По результатам переговоров, которые еще продолжаются, группа рассмотрит различные варианты относительно того, каким будет программирование спортивной тематики на каналах", – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице программы в социальной сети Facebook.

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