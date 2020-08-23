"ПроФутбол" пішов на вимушені канікули – "1+1 media" озвучили причину

"1+1 media повідомляє про тимчасові зміни у програмній сітці телеканалу УНІАН ТБ. До кінця серпня програма "ПроФутбол" йде на творчі канікули. Про час та дату виходу "ПроФутбол" у вересні ми повідомимо прихильників програми в анонсах.

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Нагадаємо, наразі медіагрупа 1+1 знаходиться у процесі перемовин щодо співпраці з існуючими та потенційними партнерами серед футбольних клубів. За результатами перемовин, які ще тривають, група розгляне різні варіанти щодо того, яким буде програмування спортивної тематики на каналах", – йдеться у заяві, опублікованій на офіційній сторінці програми у соціальній мережі Facebook.

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