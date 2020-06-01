Программа Профутбол рисковала прекратить существование – пришлось пойти на радикальное решение

Игорь Цыганык и Александра Лобода / Фото из открытых источников

Профутбол отныне не будет транслироваться на телеканале 2+2.

Программа Профутбол после возобновления матчей чемпионата Украины будет выходить на телеканале УНИАН, сообщает официальный сайт вещателя.

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По информации Sport.ua, Профутбол мог не вернуться из вынужденного отпуска, программу спасли переносом на менее рейтинговый канал. Напомним, ранее Профутбол транслировался на канале 2+2, который относится к одному медиа-холдингу вместе с УНИАН.

Ближайший выпуск программы запланирован на 7 июня, начало в 21:20.

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