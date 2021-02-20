Профессорский гол Минамино в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:1
18:20 - Читати українською
Саутгемптон сдержал Челси в 25 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Мейсон Маунт 54’
54’ Мейсон Маунт
Хозяева открыли счет на 33 минуте. Редмонд разрезной передачей нашел Минамино, а тот гроссмейстерской паузой убрал Менди и Аспиликуэту. Японец забил 2 мяча за Саутгемптон в рамках АПЛ – за полсезона в Ливерпуле был всего один.
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Челси отыгрался благодаря неудачному возвращению Ингза в оборону. Бомбардир "святых" сбил Маунта в штрафной, и сам пострадавший реализовал приговор. Команда Тухеля доминировала до конца поединка, но реальных моментов было мало – 1:1.
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