Хозяева открыли счет на 33 минуте. Редмонд разрезной передачей нашел Минамино, а тот гроссмейстерской паузой убрал Менди и Аспиликуэту. Японец забил 2 мяча за Саутгемптон в рамках АПЛ – за полсезона в Ливерпуле был всего один.

Челси не смог дожать Саутгемптон и рискует вылететь из топ-4 АПЛ

Челси отыгрался благодаря неудачному возвращению Ингза в оборону. Бомбардир "святых" сбил Маунта в штрафной, и сам пострадавший реализовал приговор. Команда Тухеля доминировала до конца поединка, но реальных моментов было мало – 1:1.