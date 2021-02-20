Англия, Премьер-лига, 25-й тур

Саутгемптон – Челси – 1:1

Голы: Минамино, 33 – Маунт, 54 (пенальти)

Бернли – Вест Бромвич – начало в 17:00

Фулхэм – Шеффилд Юнайтед – начало в 22:00

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Челси благодаря победной серии под руководством Томаса Тухеля приехал на Сент-Мэрис в статусе фаворита. Однако, взяв мяч под контроль практически с первых минут, лондонцы никак не могли превратить преимущество в голы. За это "святые" наказали гостей на 33-й минуте: Редмонд пасом с центра поля разрезал оборону Челси, а Такуми Минамино мастерски уложил на газон Аспиликуэту с Мэнди и спокойно отправил мяч в ворота. "Синие" отыгрались после перерыва стараниями Мейсона Маунта. Талант лондонцев дриблингом в чужой штрафной нарвался на фол, а затем хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый. Зацепиться за три очка шансы имели оба коллектива. В частности, Вестергор после стандарта сотряс перекладину ворот Менди ударом головой. Зато на 84-й минуте свой шанс упустил лондонец Джеймс, когда с нескольких метров пробил над воротами. Как следствие, закономерная ничья.

Турнирная таблица АПЛ