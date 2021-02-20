Професорський гол Мінаміно у відеоогляді матчу Саутгемптон – Челсі – 1:1
18:20 - Читать на русском
Саутгемптон стримав Челсі у 25 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Мейсон Маунт 54’
54’ Мейсон Маунт
Господарі відкрили рахунок на 33 хвилині. Редмонд розрізною передачею знайшов Мінаміно, а той гросмейстерською паузою прибрав Менді та Аспілікуету. Японець забив 2 м'ячі за Саутгемптон в рамках АПЛ – за півсезону у Ліверпулі був усього один.
Челсі не зміг дотиснути Саутгемптон і ризикує вилетіти з топ-4 АПЛ
Челсі відігрався завдяки невдалому поверненню Інгза в оборону. Бомбардир "святих" збив Маунта у карному майданчику, і сам постраждалий реалізував вирок. Команда Тухеля домінувала до кінця поєдинку, але реальних моментів було обмаль – 1:1.
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