Господарі відкрили рахунок на 33 хвилині. Редмонд розрізною передачею знайшов Мінаміно, а той гросмейстерською паузою прибрав Менді та Аспілікуету. Японець забив 2 м'ячі за Саутгемптон в рамках АПЛ – за півсезону у Ліверпулі був усього один.

Челсі не зміг дотиснути Саутгемптон і ризикує вилетіти з топ-4 АПЛ

Челсі відігрався завдяки невдалому поверненню Інгза в оборону. Бомбардир "святих" збив Маунта у карному майданчику, і сам постраждалий реалізував вирок. Команда Тухеля домінувала до кінця поєдинку, але реальних моментів було обмаль – 1:1.