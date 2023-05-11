На последней тренировке Байера в среду Беллараби получил мышечную травму и не полетел в Рим на первый полуфинальный матч Лиги Европы своей команды с Ромой. Как информирует официальный сайт леверкузенцев, Беллараби получил очередной разрыв мышечного волокна.

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Таким образом, сезон 2022/23 для атакующего полузащитника досрочно завершен. На этой грустной ноте 33-летний Карим будет вынужден распрощаться с Байером, ведь его контракт истекает грядущим летом.

Согласно Kicker, это повреждение Беллараби стала восьмой мышечной травмой игрока с начала 2021 года. "Что касается разрывов мышечных волокон, то я уже профессор. Могу провести для вас презентацию", – иронично заявил Карим о себе в начале 2022 года.

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