Рома – Байер

Учитель против ученика. Хаби Алонсо был любимым футболистом Жозе Моуринью на мадридском этапе карьеры – только Криштиану имел больше игровых минут в том Реале. Эта любовь не остыла и в последующие годы. В 2019-м сеу Жозе даже заявил, что у легендарного опорника есть все качества, чтобы стать топ-тренером

Португалец не ошибся. В 2022 году Хаби Алонсо дебютировал в роли главного тренера в начале октября 2022-го, приняв кризисный Байер. Испанец подобрал его возле зоны вылета и поднял до статуса борца за топ-4 – в Бундеслиге до нее в какой-то момент не хватало всего пяти очков. В последних турах команда срезалась, но весной "фармацевты" легко размотали Баварию, Айнтрахт и РБ Лейпциг – команды из плей-офф ЛЧ.

Кроме того, Хаби спас Байеру текущий еврокубковый сезон, расписав ничью с Атлетико и Брюгге в последних двух турах ЛЧ и вырвав путевку в плей-офф ЛЕ. Там соперники были проходными – Монако, Ференцварош, Унион Сен-Жилуаз. Тяжело было только с монегасками (там все решила серия пенальти).

Теперь команда нацелена на свой первый с 2002 года финал еврокубков. Это тот самый финал, после которого Байер получил досадное прозвище Неверкузен. Последний евротрофей "фармацевтов" датируется 1988 годом – и это был именно Кубок УЕФА. Тогда немцы разбили Эспаньол, однако сегодня соперник будет посерьезнее.

Жозе Моуринью рвется к очередному международному триумфу. Год назад он вместе с Ромой выиграл Лигу конференций, а Особенный близок к победе в Лиге Европы. Нечто похожее удалось провернуть с Порту в начале нулевых, вот только тогда португалец разменял Кубок УЕФА на "уханя" ЛЧ. Кстати, в прессе уже появились слухи об интересе со стороны ПСЖ.

Выиграть ЛЕ для Жозе и Рима важно не только из соображений престижа. Триумфатор попадает в групповой этап Лиги чемпионов – а шансы прорваться туда через чемпионат "джалоросси" уже потеряли. Отыграть 5-очковое отставание, находясь на седьмой позиции, для "волков" нереально – хотя месяц назад ситуация была значительно лучше. Просто Лацио и Интер сделали резкий рывок, Ювентусу вернули 15 очков, а у Ромы травмировалась целая группа лидеров.

В Серии А команда не знает побед на протяжении четырех туров подряд. Подопечные Жозе Моуринью проиграли Интеру и Аталанте, а с Миланом и Монцой расписали ничьи. Кроме того, римляне едва не вылетели из ЛЕ – выезд в Роттердам завершился поражением, а на Стадио Олимпико держалась ничья до 89-й минуты, пока не забил Дибала.

Лишь в овертаймах удалось дожать уставший Фейенорд. Перед этим коллектив прошел Зальцбург и Реал Сосьедад, причем и там Рома выиграла только один матч из двух.

Кадровая ситуация

Травмированы: Смоллинг, Льоренте, Эль-Шаарави, Кумбулья, Карсдорп – Бельараби, Шик

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рома – Байер

Рома: Руй Патрисиу – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Челик, Бове, Матич, Залевски – Дибала, Пеллегрини – Абрахам

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Андрих, Баккер – Диаби, Вирц – Адли

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Байер может похвастаться хорошей атакой – это четвертая команда Бундеслиги как по результативности, так и по созданным моментам. Кроме того, Леверкузен довольно гибкий в тактическом плане. В Лиге Европы "фармацевты" забили по два гола Ференцварошу, а Монако и Униону отгрузили пять за два матча.

Впрочем, "фармацевты" не могут назвать себя командой с качественной обороной. В топ-10 чемпионата Германии больше пропускают только три клуба, да и в ЛЕ "насухо" удалось сыграть только с венграми – но тут надо благодарить тренера-россиянина. Учитывая эти особенности и кадровые проблемы Ромы, сегодня наиболее правильной тактикой для Байера стала бы агрессивная игра.

Ну а почему бы и нет? Рому и по нынешнему составу, и по футболу нельзя назвать грозной машиной. Это такой же середняк, как и все остальные представители ЛЕ – просто за него выступают 2-3 действительно звездных игрока. Тем не менее, на Стадио Олимпико этот коллектив проиграл лишь один из последних 25-ти еврокубковых матчей.

К тому же, при детальном просмотре последних неудач можно увидеть, что "джалоросси" демонстрировали неплохой футбол. По крайней мере, с Аталантой и Миланом. А перед этим итальянцы прошли двух очень непростых евросередняков – один из них пришел из ЛЧ, а другой будет выступать там осенью. Байер же соперника похожего уровня прошел только по серии пенальти, напропустив пять голов.

Учитывая все эти факторы, мы сделаем такой прогноз – сегодня никто не проиграет. Коллективы равны и не против решить все во втором матче. Но голы будут.

Ювентус – Севилья

Ювентус, все же, большой клуб. Катастрофические ошибки руководства привели к ослаблению кадрового и финансового потенциала, а расследование прокуратуры отняло у "бьянконери" аж 15 очков. На футбольных же полях туринцы терпели исторические обгазоны и раздавали очки аутсайдерам, демонстрируя нереально слабый футбол – и даже победы были хреновыми по качеству.

В Лиге чемпионов подопечные Массимо Аллегри набрали три очка, опередив Маккаби лишь по разнице голов. Италия, ненавистная к игрушкам клана Аньелли, аж пританцовывала от краха гегемона – впрочем, еще до апреля команда вернулась в борьбу за топ-4, а затем суд вернул 15 очков. Как следствие, "Старая Синьора" вышла на вторую позицию в Серии А, а в еврокубках близка к триумфу. Ну разве это не величие?

И это при том, что футбол "бьянконери" не стал намного лучше, чем в октябре. Ювентус каждому сопернику оставляет достаточно шансов для победы, но пользуется преимуществом в классе – особенно это заметно по матчам плей-офф ЛЕ, где жребий подарил Нант, Фрайбург и Спортинг. Только в противостоянии с немцами "Старая синьора" выиграла оба поединка, а оставить ворота сухими удалось только в половине случаев.

Сегодня итальянцы встретятся с особым соперником. Подопечные Массимо Аллегри должны были бы быть довольны, ведь к ним в гости едет 11-я команда Ла Лиги. Только в последних турах она решила вопрос о выживании в элите. К тому же, ее возглавляет тренер-ретроград, которого раньше не подпускали к нормальным клубам – Хосе Луис Мендилибар является испанской версией Александра Петракова (и не факт, что эта версия лучше).

Вот только есть одна важная загвоздка. Этой командой является Севилья – король Лиги Европы. Собственно, этот турнир уже давно предлагают переименовать в Лигу Севильи, ведь андалусийцы торжествовали в нем рекордные шесть раз. Никто не завоевывал этот трофей дважды подряд кроме "рохибланкос" в середине "нулевых" – а в середине "десятых" они сделали это еще и трижды подряд!

Последняя победа нервионцев в ЛЕ произошла всего три года назад. Статистика уверяет, что седьмая победа не за горами – Севилья никогда не проигрывала в данном турнире, если выходила в полуфинал. Но это все лирика. Более важно, что на стадии четвертьфинала подопечные Хосе Луиса Мендилибара вынесли Манчестер Юнайтед (2:2 на выезде, 3:0 дома).

Да и в целом с новым коучем команда проиграла только один из девяти матчей, одержав шесть побед. Кстати, Хосе Луис Мендилибар оказался не таким простым, как казалось – это на словах он не признает современный футбол, а на практике его Севилья демонстрирует впечатляющий прессинг, создавая приличное количество моментов. Правда, довольно простых по характеру – вся острота приходит с давления и после кроссов.

Когда в составе есть футболист, который по темпу голов идет на равных с Бензема и шикарно работает в воздухе (речь об Эн-Несири), то так играть можно. Но хватит ли этого в битве с Ювентусом? Будем смотреть.

Кадровая ситуация

Травмированы: Де Шильо, Бремер – Маркао, Ньянзу, Жордан, Сусо

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ювентус – Севилья

Ювентус: Щенсны – Данилу, Ругани, Алекс Сандро – Куадрадо, Фаджоли, Локателли, Рабьо, – Ди Мария, Костич – Влахович

Севилья: Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Фернандо, Ракитич – Окампос, Оливер Торрес, Ламела – Эн-Несири

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ювентус несколько "поплавило" в конце сезона. В апреле команда выдала 5-матчевую безвыигрышную серию, вылетев из Кубка Италии (обидчиком стал Интер), проиграв Сассуоло и Наполи, а также расписав ничью с Болоньей. Впрочем, последние два поединка туринцы выиграли, причем 19-летний Айлинг забил Аталанте дебютный гол в карьере на взрослом уровне.

Такие результаты ярко намекают, что "Старая синьора" имеет преимущество в классе, но любой коллектив способен прибить его. Это – шанс для Севильи, однако есть одна проблема. Подопечные Массимо Аллегри в родных стенах выиграли семь из десяти последних матчей (и только Наполи здесь победил). К тому же, в состав итальянцев вернулся Поль Погба.

Центр обороны нервионцев же получил пробоины, которые трудно залатать. В последних матчах там играл Гудель, который вообще-то является опорником. Именно поэтому можно надеяться на гол в ворота Юве – впрочем, мы поставим и на гол в исполнении футболистов Севильи. Слишком уж много своим соперникам позволяют туринцы.

Учитывая характер последних матчей Ювентуса (в том числе и в Лиге Европы), мы совсем не удивимся ничейному итогу встречи.