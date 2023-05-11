"У меня исключительные ощущения. Мы не можем дождаться, чтобы вийті на поле. Возможность выйти в финал – это привилегия. Нам придется сыграть идеальный матч, а через неделю повторить это. Мы готовы.

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Для нас очень важно хорошо играть в атаке и защищаться. Мы знаем Рому, они также очень сильны при контратаках. Я изучал Дибалу, как обычно. У Ромы есть много других важных игроков, даже если аргентинец готов не на 100%, он всегда опасен. Мы всегда должны быть осторожны, независимо от того, кто будет играть, потому что это очень важный вызов.

Для меня честь встретиться с Моуринью. У меня отличные воспоминания о работе с ним в Мадриде. Я многому научился у всех своих тренеров. У Моуринью я научился быть лидером, поощрять своих игроков сражаться и выходить на поле с правильным настроением. Он один из лучших наставников", – цитирует тренера Байера Tuttosport.

Напомним, что Хаби Алонсо был одним из любимых игроков Моуринью, когда португалец возглавлял мадридский Реал.

Байер сыграет на выезде против Ромы в рамках полуфинала Лиги Европы в четверг, 11 мая. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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