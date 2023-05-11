На останньому тренуванні Байєра в середу Белларабі зазнав м'язової травми і не полетів до Рима на перший півфінальний матч Ліги Європи своєї команди з Ромою. Як інформує офіційний сайт леверкузенців, Белларабі отримав черговий розрив м'язового волокна.

"Для мене честь зустрітися з Моурінью": Алонсо розповів, чого навчився у колишнього наставника

Таким чином, сезон 2022/23 для атакувального півзахисника достроково завершено. На цій сумній ноті 33-річний Карім буде змушений розпрощатися з Байєром, адже його контракт закінчується наступного літа.

Згідно з Kicker, це пошкодження Белларабі стало восьмою м'язовою травмою гравця з початку 2021 року. "Що стосується розривів м'язових волокон, то я в цьому вже професор. Можу провести для вас презентацію", – іронічно заявив Карім про себе на початку 2022 року.

Рома – Байєр, Ювентус – Севілья: анонс півфіналів Ліги Європи