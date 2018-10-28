Вест Хем з Ярмоленком і без – красномовна різниця, або Що буде далі

Андрій Ярмоленко у стартовому складі та за його межами – відомий статистичний портал Whoscored підготував цікаву статистику виступів правого півзахисника збірної України за Вест Хем.

У суботу Ярмоленко отримав важку травму ахіллового сухожилля в матчі Вест Хем – Тоттенхем. Здавалось, він просто невдало став на газон, однак на серйозність пошкодження вплинули удари по ахіллу, які Андрій отримав в останніх іграх за збірну України і клуб. Його буде дуже не вистачати лондонському клубові. Англійський журналіст Метью Неш розповів, що "молоти" усвідомлювали ризик підписання українця, в якого вже були проблеми з ахіллом у часи виступів за Борусію Дортмунд.

Керівництво ВХЮ, утім, робило велику ставку на 28-річного гравця, пам'ятаючи його результативні виступи за київське Динамо (в останній сезон у Києві долучився до 29-и голів). Зрештою, і в сезон гри в Німеччині він встиг 10 голів забити і 9 разів допомогти відзначитись асистом (якщо рахувати динамівські 4+2 перед трансфером у Бундеслігу).

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У фанатів Вест Хема тільки почав розгоратися апетит у передчутті нових успіхів українця, як він травмувався. Шкода, адже досі 8 матчів було зіграно проти команд з топ-10 таблиці, а далі будуть легші суперники, де можна краще себе проявити. За трохи більше як 2 місяці в англійській Прем'єр-лізі Ярмоленко 5 разів виходив у стартовому складі і 4 – на заміну. Показовий момент – усі матчі, в яких Андрій опинявся за межами основи, його команда програла (100%). При цьому пропускали в середньому 2,5 гола за гру, а забивали лише 0,5.

А ось коли український вінгер виходив з перших хвилин, його команда вигравала і програвала по 2 матчі (40%). Голів Вест Хем забивав удвічі більше (1,2), пропускав утричі менше (0,8)! Точність передач екс-динамівця в АПЛ становила 82,3%. У середньому Ярмоленко віддавав 22 з половиною паси за гру, з яких ключовими для атаки було лише 0,6 (у збірній майже в 3 рази більше). Ударів завдавав 0,7 з меж штрафного майданчика, 0,3 з дальшої відстані. В обороні у складі "молотів" діяв приблизно у 3 рази менш продуктивно, ніж у матчах Ліги націй за Україну – жоден показник не виходив за межі 0,4 за гру.

Вест Хем взагалі стає якимсь нефартовим місцем для атакувальних гравців. Керрол, Лансіні, Вілшер, тепер Ярмоленко. Усі вибували надовго. Арнаутовіч регулярно відчуває проблеми зі здоров'ям, пропускаючи деякі матчі. У півзахисті взагалі прірва: 6 травмованих.

Хто замінить українця у Лондоні? Англійські та італійські таблоїди переконують, що ВХЮ знову націлився на атакувального півзахисника Севільї Франко Васкеса (ще один гравець з робочою лівою). Італієць аргентинського походження здатен також зіграти на правому фланзі, хоча основна його позиція – десятка. Улітку "молоти" хотіли його придбати, але в підсумку зупинились на більш флангових гравцях (Андерсон і Ярмоленко). Є ще Ясін Браїмі, який може прийти на лівий край, тоді як Феліпе переміститься на правий.

Не виключений і варіант, що Пеллегріні обійдеться своїми резервами принаймні до літа. Є універсальні бійці Снодграс та Антоніо, а молодий Діангана сенсаційно став тим, хто замінив Ярмоленка, коли той не зміг продовжити гру. Грейді є вихованцем Вест Хема, і більшість фанатів хотіли б зараз бачити 20-річного хлопця на правому фланзі. Він уже встиг стати найкращим гравцем матчу Кубка ліги.

В Англії відзначають його ігрову схожість з Андрієм. Хлопець лівоногий, але краще почувається праворуч, швидкий, любить йти в обіграш, не боїться брати гру на себе. Діангана провів добротний матч проти Тоттенхема: дві вдалі спроби дриблінгу, 3 точні лонгболли, 1 удар, 9 з 11 виграних єдиноборств. Академія "молотів" випускала немало талантів у минулому, але останнім часом було гірше. Лише 19-річний Деклан Райс пробився в основу і навіть відіграв 40 матчів. Тепер "Діанг" має шанс стати новим кумиром фанів ВХЮ.

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