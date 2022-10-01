СК Днепр-1 разбил Львов в матче 5-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Львов – СК Днепр-1 на Футбол 24.

Довбик открыл счет в конце первого тайма, точно пробив в дальний угол после ассиста Бланко. Достаточно быстро Артем еще и отдал результативную передачу, сбросив мяч на ногу Гуцуляку – тому осталось точно пробить в угол.

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Во втором тайме Львов остался в меньшинстве из-за удаления Грисе. А Гуцуляк поставил точку во встрече, точно пробив из пределов штрафной – мяч закатился после того, как голкипер не смог его остановить.