Продолжение идеальной серии Довбика и Ко в видеообзоре поединка Львов – СК Днепр-1 – 0:3
22:59 - Читати українською
СК Днепр-1 разбил Львов в матче 5-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Львов – СК Днепр-1 на Футбол 24.
завершено
Артем Довбик 39’
Алексей Гуцуляк 45+1’
Алексей Гуцуляк 78’
39’ Артем Довбик
45+1’ Алексей Гуцуляк
78’ Алексей Гуцуляк
Довбик открыл счет в конце первого тайма, точно пробив в дальний угол после ассиста Бланко. Достаточно быстро Артем еще и отдал результативную передачу, сбросив мяч на ногу Гуцуляку – тому осталось точно пробить в угол.
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Во втором тайме Львов остался в меньшинстве из-за удаления Грисе. А Гуцуляк поставил точку во встрече, точно пробив из пределов штрафной – мяч закатился после того, как голкипер не смог его остановить.
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