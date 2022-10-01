СК Дніпро-1 розтрощив Львів у матчі 5-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Львів – СК Дніпро-1 на Футбол 24.

Довбик відкрив рахунок наприкінці першого тайму, точно пробивши у дальній кут після асисту Бланко. Досить швидко Артем ще й віддав результативну передачу, скинувши м'яч на ногу Гуцуляку – тому лишилось точно пробити у кут.

СК Дніпро-1 розгромив на виїзді Львів та очолив УПЛ – повітряна тривога і червона після провокації

В другому таймі Львів залишився у меншості через вилучення Грисьо. А Гуцуляк поставив крапку в зустрічі, точно пробивши з меж штрафного – м'яч закотився після того, як голкіпер не зміг його зупинити.