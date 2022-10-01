Продовження ідеальної серії Довбика і Ко у відеоогляді поєдинку Львів – СК Дніпро-1 – 0:3
22:59 - Читать на русском
СК Дніпро-1 розтрощив Львів у матчі 5-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Львів – СК Дніпро-1 на Футбол 24.
завершено
Артем Довбик 39’
Олексій Гуцуляк 45+1’
Олексій Гуцуляк 78’
39’ Артем Довбик
45+1’ Олексій Гуцуляк
78’ Олексій Гуцуляк
Довбик відкрив рахунок наприкінці першого тайму, точно пробивши у дальній кут після асисту Бланко. Досить швидко Артем ще й віддав результативну передачу, скинувши м'яч на ногу Гуцуляку – тому лишилось точно пробити у кут.
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В другому таймі Львів залишився у меншості через вилучення Грисьо. А Гуцуляк поставив крапку в зустрічі, точно пробивши з меж штрафного – м'яч закотився після того, як голкіпер не зміг його зупинити.
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