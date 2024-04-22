В 25-м туре чемпионата Украины Рух на выезде разошелся миром с Минаем (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Гости владели неоспоримым преимуществом в первые 45 минут, но создать по-настоящему опасный момент никак не удавалось. В середине тайма Плюман замыкал навес в штрафную – над перекладиной. Впоследствии Квасница выкатил под удар Пастуху – тот стрельнул по воробьям. Талес перед самым свистком пробил в считанных сантиметрах над воротами.

Минай расписал ничью с Рухом, потеряв шанс покинуть дно таблицы

После перерыва ситуация не изменилась – Рух давил и заработал пенальти, который арбитр после просмотра VAR отменил. На 67-й минуте Ледвий в сногсшибательном прыжке спас после замыкания Устименко, выбив за пределы поля. Однако навес с углового вылился в гол. Вскоре Рух сравнял – Квасница замкнул на дальней штанге, врезавшись головой в каркас ворот. Львовяне создали ряд моментов и имели неплохие шансы вырвать победу, но Минай выстоял.