У 25-му турі чемпіонату України Рух на виїзді розійшовся миром з Минаєм (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Гості володіли беззаперечною перевагою у перші 45 хвилин, але створити по-справжньому небезпечний момент ніяк не вдавалось. В середині тайму Плюман замикав навіс у штрафний – над поперечиною. Згодом Квасниця викотив під удар Пастуху – той стрільнув по горобцях. Талес перед самим свистком пробив у лічених сантиметрах над воротами.

Минай розписав нічию з Рухом, втративши шанс покинути дно таблиці

По перерві ситуація не змінилась – Рух тиснув і заробив пенальті, який арбітр після перегляду VAR скасував. На 67-й хвилині Ледвій у карколомному стрибку врятував після замикання Устименка, вибивши за межі поля. Проте навіс з кутового вилився в гол. За трохи Рух зрівняв – Квасниця замкнув на дальній стійці, врізавшись головою в каркас воріт. Львів'яни створили низку моментів і мали непогані шанси вирвати перемогу, але Минай вистояв.