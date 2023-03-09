"Динамо с Цыганковым нужно было скорее какой-то контракт подписывать. Это мне неизвестно. Очень много футболистов, к сожалению, из клуба уходит просто так. Где-то недорабатывает менеджмент, не знаю. Им виднее.

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Но такого футболиста за 5 миллионов продать – это смешно. Цыганков – хороший игрок. У него есть класс. Единственное, что он играл только в чемпионате Украины. В Испании – это немного другое", – сказал Маркевич в интервью FanDay.

Напомним, Цыганков после перехода в Жирону провел в Ла Лиге 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Цыганков элегантно ассистировал в 3 туре подряд, но Жирона проиграла аутсайдеру – экс-форвард Реала вывел из зоны вылета