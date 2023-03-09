"Динамо з Циганковим потрібно було швидше якийсь контракт підписувати. Це мені невідомо. Дуже багато футболістів, на жаль, з клубу йде просто так. Десь недопрацьовує менеджмент, не знаю. Їм видніше.

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Але такого футболіста за 5 мільйонів продати – це смішно. Циганков – хороший гравець. Він має клас. Єдине, що він грав тільки у чемпіонаті України. В Іспанії – це трохи інше", – сказав Маркевич в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Циганков після переходу в Жирону провів у Ла Лізі 5 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 3 асисти.

Циганков елегантно асистував у 3 турі поспіль, але Жирона програла аутсайдеру – екс-форвард Реала вивів із зони вильоту