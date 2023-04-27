"Проблема с результативностью существовала до моего прихода. Если забивать не удается, надо выпускать состав, руководствуясь тактическими соображениями, как это было против Реала. Возможно, свежий Обамеянг реализовал бы моменты против Брентфорда. Но, в общем, проблема явно в составе.

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Во втором тайме мы больше шли вперед, но пропустили. Это следствие плохой формы, но мы делаем все возможное, чтобы повлиять на это. Я защищаю игроков потому, что знаю, что они молоды и хотят хорошо себя проявить. Но я никого не оправдываю. Каждый должен оставаться мотивированным. Нам нужно продолжать бороться, чтобы изменить ситуацию", – цитирует наставника "синих" Football London.

Челси в матче против Брентфорда нанес 15 ударов по воротам соперника, но ни один не достиг цели. За последние семь матчей во всех турнирах команда Лэмпарда забила всего один гол.

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