"Проблема із результативністю існувала до мого приходу. Коли забивати не вдається, треба випускати склад, керуючись тактичними міркуваннями, як це було проти Реала. Можливо, свіжий Обамеянг реалізував би моменти проти Брентфорда. Але загалом проблема явно у складі.

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У другому таймі ми більше йшли вперед, але пропустили. Це є наслідок поганої форми, але ми робимо все можливе, щоб вплинути на це. Я захищаю гравців тому, що знаю, що вони ще молоді та хочуть добре себе проявити. Але я нікого не виправдовую. Кожен повинен залишатися мотивованим. Нам потрібно продовжувати боротися, аби змінити ситуацію", – цитує наставника "синіх" Football London.

Челсі в матчі проти Брентфорда завдав 15 ударів по воротах суперника, але жоден не досягнув цілі. За останні сім матчів у всіх турнірах команда Лемпарда забила всього один гол.

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