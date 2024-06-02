"А какая она – футбольная жизнь в цветах другого клуба? Ты, естественно, еще не знаешь. У тебя все впереди. Голы и ассисты в еврокубках, уже в этом сезоне! А дальше, верим в это, матчи за национальную сборную. Но сначала Олимпиада. Максим, достойно представь всю Одесскую область! Спортсмены, которые представляют наш регион, регулярно добывают олимпийские награды.

Чемпион мира возвращается в Динамо – экс-хавбек сборной Украины не подошел европейскому клубу

Максим, благодарим тебя за эти 5 лет. Это было движение только вверх. Первая лига, Премьер-лига, полуфинал национального Кубка. Будем помнить все: твои 118 игр за клуб, 10 мячей, самые высокие места в статистических рейтингах самых быстрых и самых техничных.

Играй. Дари удовольствие от своей игры всем нам. И сам кайфуй. А мы будем тобой гордиться: "Это же наш, из нашей Одесской области! Моряк навсегда!" – написала пресс-служба Черноморца.

Новый клуб 21-летнего Брагара уже давно не секрет. Динамо еще зимой "завербовало" полуфиналиста молодежного Евро, который переедет в столицу свободным агентом.

"Я приеду на Динамо": легендарный Жардел – от ЛЧ до 30-градусных морозов, защищает Луческу, дружит с мамой Роналду