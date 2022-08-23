"Сегодня – день старта чемпионата украинской Премьер-лиги. День, которого с нетерпением ждала вся страна, и который является ярким примером несокрушимости нашего народа. Один из весомых факторов этой несокрушимости – единение и умение украинцев сплачиваться ради достижения общей цели. И нам казалось, что решение начинать футбольный сезон в условиях военного положения должно быть примером именно такого единения, но, к сожалению, даже в такое время нашлись те, кто ставит какие-то амбиции выше общих интересов. Досадно, что в эти "разборки" пытаются вовлечь целый ряд клубов УПЛ, среди которых и СК Днепр-1.

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Наш клуб выражает свою возмущенность сложившейся ситуацией и категорически заявляет о недопустимости выяснения отношений внутри футбольного сообщества. Со своей стороны, мы всегда выступали и продолжаем выступать за доступность качественного футбольного контента для более широкой телевизионной аудитории. Свободный доступ к трансляциям матчей чемпионата УПЛ – показательный шаг для того же единения и поддержки украинцев, которые переживают тяжелые времена, и для которых просмотр матчей любимых команд является источником вдохновения для продолжения борьбы за наше государство. Возможность всем желающим бесплатно смотреть футбол – единственное условие, по которому СК Днепр-1 был готов бесплатно передать права на трансляцию матчей УПЛ.

Исходя из длительного опыта сотрудничества с группой "1+1 media" (с ней СК Днепр-1 имеет многолетний контракт), наш клуб может заверить, что ее мощности открывают возможности для просмотра матчей многомиллионной аудиторией. Это возможно как на общенациональных каналах, так и через ОТТ-платформу и YouTube-каналы.

Отмечаем, что СК Днепр-1 является обладателем прав на трансляцию домашних матчей команды. Призываем еще раз всех субъектов украинского футбольного хозяйства прекратить любые спекуляции относительно трансляций матчей чемпионата и с уважением относиться к позициям каждого клуба. СК Днепр-1 выбирает интересы болельщиков и надеемся, что наши коллеги поступят так же", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, СК Днепр-1 присоединился к Динамо, Заре, Металлисту и Руху и бойкотирует единый телепул, созданный общим большинством клубов УПЛ.

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