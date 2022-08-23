Съемочная группа официального вещателя не была допущена на поединок.

"В связи с недопущением футбольным клубом Заря съемочной группы на позиции для съемки матча Заря – Ворскла, Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Авангард, на котором проводится матч.

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После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", – говорится в официальном заявлении на сайте УПЛ.

Напомним, вышеупомянутый поединок анонсировали сразу две телекомпании – Setanta Sports и "1+1 медиа". Обе съемочные группы прибыли на матч, однако впоследствии представители победителя единого телепула вынуждены были покинуть стадион в Ужгороде.

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