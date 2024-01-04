Победитель Кубка Африки заработает на 40% больше в сравнении с последним розыгрышем.

В четверг, 4 января, Африканская футбольная конфедерация объявила, что победитель КАН-2023 получит денежный приз в размере 6,4 миллиона евро. Это – на 40% выше, чем заработал победитель в 2022 году. Тот розыгрыш выиграла сборная Сенегала.

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Финалист турнира получит приз в размере 3,6 миллиона евро. Командам, которые займут третье и четвертое места, полагается по 2,3 миллиона евро.

Напомним, что Кубок Африки состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре. В турнире примут участие 24 сборные.

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