"Привозили игроков, которые не имели профессионального статуса", – Жилмар назвал виновных в провалах ФК Львов

Бразильский экс-тренер ФК Львов Жилмар Тадеу да Силва резко прошелся по бывшей команде.

"Во Львов привезли 12 бразильцев, а из них 3-4 вообще никогда не играли в профессиональный футбол. Я раньше работал скаутом в Греции, я начал искать их, смотрю фамилии, а они никогда не играли в футбол. Конечно, были у нас Бруно, Тейлор, Мартан, которые являются очень хорошими футболистами. Но я главный тренер, я не могу брать игроков, которые не знают, что такое футбол.

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Это агенты их привозили. А клуб велся на это. Но я объяснял, что агенты не могут определить, где будет играть футболист – справа, слева или в центре. Тренер сам должен смотреть, кто ему подходит, на какую позицию, а не привезли игроков и из них выбирай.

С Батистой и Алексеем Боровиковым мы не понимали друг друга. Особенно с Батистой. Он очень хотел, чтобы эти бразильцы, которые непонятно откуда, играли в составе. И я не знаю, почему он этого хотел. Спросите у него. Он мне говорил: "Жилмар, надо, слабый, не слабый, надо поставить". И не объяснял. А я тренер, отвечаю за результат, как я могу ставить не готовых футболистов. Плюс Батиста постоянно мешал мне на тренировках", – цитирует Жилмара Sport Arena.

Напомним, Жилмар возглавил ФК Львов в июле 2018 года. Бразилец тренировал команду в течение 4 туров, после чего УАФ обнаружила, что Жилмар не имеет необходимой лицензии для работы в клубе УПЛ, и контракт с тренером был расторгнут.

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