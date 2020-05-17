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Экс-тренер Львова Жилмар назвал самых перспективных игроков УПЛ

14:40 52 Читати українською
Экс-тренер Львова Жилмар назвал самых перспективных игроков УПЛ
Жилмар Тадеу да Силва (слева) / Фото из открытых источников

Бывший наставник "сине-золотых" Жилмар Тадеу да Силва поделился мыслями о лучших футболистах чемпионата Украины.

"Попов из Динамо, это очень хороший футболист. Парень, который слева в Динамо играет (Миколенко – прим.). Есть еще такой хороший, в центре поля играет, ранее с длинными волосами был (Шапаренко – прим.).

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Вербич топ-нападающий. Капитан Динамо молодой, этот, Цыганков, я думаю, что он скоро будет в хорошей европейской команде играть. В Шахтере есть хороший молодой вратарь (Трубин – прим.). Еще мне нравится этот футболист Динамо, который забил в матче с нами, он потом еще в аренду ушел в Зарю (Русин – прим.)", – сказал Жилмар в интервью изданию Sportarena.

Напомним, Жилмар возглавил ФК Львов в июле 2018 года. Бразилец тренировал команду в течение 4 туров, после чего ФФУ обнаружила, что Жилмар не имеет необходимой лицензии для работы в клубе УПЛ, и контракт с тренером был расторгнут.

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