"Привозили гравців, які не мали професіонального статусу", – Жилмар назвав винних у провальних трансферах ФК Львів

Бразильський екс-тренер ФК Львів Жилмар Тадеу да Сілва різко пройшовся по колишній команді.

"У Львів привезли 12 бразильців, а з них 3-4 взагалі ніколи не грали в професіональний футбол. Я раніше працював скаутом в Греції, я почав шукати їх, дивлюся прізвища, а вони ніколи не грали в футбол. Звичайно, були у нас Бруно, Тейлор, Мартан, які дуже хорошими футболістами. Але ж я головний тренер, я не можу брати гравців, які не знають, що таке футбол.

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Це агенти їх привозили. А клуб вівся на це. Але я пояснював, що агенти не можуть визначити, де буде грати футболіст – праворуч, ліворуч або в центрі. Тренер сам повинен дивитися, хто йому підходить, на яку позицію, а не привезли гравців і з них вибирай.

З Батістою і Олексієм Боровиковим ми не розуміли один одного. Особливо з Батістою. Він дуже хотів, щоб ці бразильці, які незрозуміло звідки, грали у складі. І я не знаю, чому він цього хотів. Запитайте у нього. Він мені говорив: "Жилмар, треба, слабкий, не слабкий, треба поставити". І не пояснював. А я ж тренер, відповідаю за результат, як я можу ставити не готових футболістів. Плюс Батіста постійно заважав мені на тренуваннях", – цитує Жилмара Sport Arena.

Нагадаємо, Жилмар очолив ФК Львів у липні 2018 року. Бразилець тренував команду впродовж 4 турів, після чого УАФ виявила, що Жилмар не має необхідної ліцензії для роботи у клубі УПЛ, і контракт з тренером було розірвано.

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