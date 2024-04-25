Борнмут вышел вперед в конце первого тайма – ошибка Килмана, который пытаясь перехватить прострел буквально подарил мяч Семеньо стоила Вулверхэмптону гола. После перерыва "волки" отыгрались: Семеду навесил с левого фланга, Забарный потерял Хи Чхан Хвана и тот головой вколотил сферу в сетку. Повезло, что VAR зафиксировал гол в атаке.

Борнмут в меньшинстве удержал победу над Вулверхэмптоном – Забарный привез гол, но репутацию украинца спас VAR

Вскоре украинец едва второй раз не "привез" в свои ворота, когда в борьбе с Куньей в самый ответственный момент поскользнулся и упал, но никто из партнеров Матеуса не успел на прострел. Последние 10 минут Борнмут играл в меньшинстве – Керкез грубо скосил Догерти и заработал удаление. На 10-й добавленной минуте Килман все-таки смог сравнять, добив мяч с близкого расстояния, но боковой арбитр зажег офсайд.