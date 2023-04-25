У матчі 31 туру Серії А Аталанта обіграла Рому з рахунком 3:1. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Після виснажливих 120 хвилин матчу з Фейєнордом Жозе Моурінью міг застосувати на виїзну гру в Бергамо тільки одну стратегію. Римляни в напіврезервному складі планували дотерпіти до середини другого тайму і дочекатися виходу на поле свіжих гравців основи, котрі мали б "зробити різницю".

Аталанта перемогла Рому – ляп голкіпера коштував "вовкам" місця в зоні ЛЧ, Дибала травмувався, а Мілан піднявся в топ-4

Але все пішло не за планом. У першому таймі гості пропустили в єдиній небезпечній атаці Аталанти, а після перерви у складі "джаллороссі" травми отримали одразу двоє гравців – захисник Льоренте і нападник Дібала. Це сталося вже після того, як Моурінью використав усі п'ять замін. У підсумку іспанець достроково залишив поле, а аргентинець догравав, відверто накульгуючи.

До того ж Руй Патрісіу здійснив "привоз" у найвідповідальніший момент – за хвилину після того, як Лоренцо Пеллегріні відіграв один м'яч Роми і повернув свою команду в гру...